Пляж «Наутилус» не откроют этим летом в Новосибирске

Posted 13 мая 2022, 10:30
Published 13 мая 2022, 10:30
Modified 17 сентября 2022, 07:31
Updated 17 сентября 2022, 07:31
Глава города напомнил, что возле пляжа у Октябрьского моста идет строительство ЛДС и станции метро. Шумные работы помешают сибирякам отдыхать на водоеме.
«Есть и другие городские пляжи. Там специалист проверят воду, а потом примут решение об открытие этих мест», - заключил Локоть.
Отметим, пляж «Наутилус» закрыли в 2019 году, когда власти только планировали строительство объектов.
Стоит напомнить, что в этом году жители региона также останутся без Центрального пляжа в Академгородке. Собственника земли так и не определили – соответственно место не облагородили и не подготовили к открытию.