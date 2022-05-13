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Posted 13 мая 2022, 10:30

Published 13 мая 2022, 10:30

Modified 17 сентября 2022, 07:31

Updated 17 сентября 2022, 07:31

Пляж «Наутилус» не откроют этим летом в Новосибирске

Пляж «Наутилус» не откроют этим летом в Новосибирске

13 мая 2022, 10:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Новосибирцы останутся без популярного пляжа «Наутилус» летом 2022 года из-за стройки станции метро «Спортивная». Об этом заявил мэр Анатолий Локоть на «Часе прессы» 13 мая.

Глава города напомнил, что возле пляжа у Октябрьского моста идет строительство ЛДС и станции метро. Шумные работы помешают сибирякам отдыхать на водоеме.

«Есть и другие городские пляжи. Там специалист проверят воду, а потом примут решение об открытие этих мест», - заключил Локоть.

Отметим, пляж «Наутилус» закрыли в 2019 году, когда власти только планировали строительство объектов.

Стоит напомнить, что в этом году жители региона также останутся без Центрального пляжа в Академгородке. Собственника земли так и не определили – соответственно место не облагородили и не подготовили к открытию.

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#Общество#Новосибирск
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