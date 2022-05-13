По Обскому морю в Новосибирской области перестали ходить паромы из Ордынского

Однако на официальном сайте администрации района расписание «р.п. Ордынское – с. Нижнекаменка» имеется. В нем указано, что рейсы осуществляются ежедневно с 7 утра до 22 вечера. Информации о том, что паромное сообщение по указанному маршруту не работает – нет.