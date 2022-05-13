atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 13 мая 2022, 10:16

Published 13 мая 2022, 10:16

Modified 17 сентября 2022, 07:31

Updated 17 сентября 2022, 07:31

По Обскому морю в Новосибирской области перестали ходить паромы из Ордынского

По Обскому морю в Новосибирской области перестали ходить паромы из Ордынского

13 мая 2022, 10:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Местные жители жалуются на отсутствие навигации до села Нижнекаменка Ордынского района. Они не могут переправиться с одного самого значимого маршрута. Выяснилось, что паромы не ходят из-за малого количества воды в водохранилище Новосибирской области.

В Новосибирской области началась речная навигация на паромах. В Ордынском районе осуществляют поездки из села «Спирино и Чингис». Также должна работать переправа от рабочего поселка Ордынское до села Нижнекаменка.

Местные жители задаются вопросом, почему же судна не ходят по маршруту Обского моря. Выяснилось, что на прошлой неделе паромы не ходили до села Нижнекаменка из-за малого количества воды в Обском водохранилище.

В пятницу, 13 мая жители Ордынского района продолжают интересоваться, почему рейсы до сих пор не запустили. Эти вопросы задают в местной группе «Ордынское Нижнекаменка Паром СП-23».

Однако на официальном сайте администрации района расписание «р.п. Ордынское – с. Нижнекаменка» имеется. В нем указано, что рейсы осуществляются ежедневно с 7 утра до 22 вечера. Информации о том, что паромное сообщение по указанному маршруту не работает – нет.

Atas.info будет следить за актуальной информацией обновления расписания до маршрута «Нижнекаменка». Напомним, ранее стало известно расписание переправ в Ордынском районе 2022, а также их цены.

Расписание переправ в Ордынском районе Новосибирской области 2022 и цены
Узнать подробнее
Материалы по теме
Дегтярёв: с 1 мая стартует регулярная навигация в ХабаровскеВ Новосибирской области завершается навигация маломерных судов1 мая в Новосибирске открылась пассажирская навигация по реке Обь
#Транспорт#Новосибирская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика