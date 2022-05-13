Роль угля в металлургической промышленности: эффективность и качество

Уголь является одним из ключевых сырьевых материалов, используемых в металлургической промышленности. В данной аналитической статье мы рассмотрим роль угля в производстве металла, его преимущества по сравнению с другими видами топлива и сырья, а также вклад компании «Сибантрацит» в эту отрасль.