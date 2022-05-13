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Posted 13 мая 2022, 08:00

Published 13 мая 2022, 08:00

Modified 17 сентября 2022, 07:31

Updated 17 сентября 2022, 07:31

Землетрясение произошло в Новосибирской области

Землетрясение произошло в Новосибирской области

13 мая 2022, 08:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Подземные толчки зафиксировали датчики в Тогучинском районе 13 мая, о чем сообщает филиал геофизической службы РАН.

В Тогучинском районе Новосибирской области сейсмологи зафиксировали землетрясение. По сообщению от Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, мощность подземных толчков достигла 2,6 баллов.

Колебания Земли заметили приборы 13 мая около одиннадцати часов утра в Тогучинском районе. Толчки зафиксировали в Репьевском сельсовете – в 50 км от Новосибирска.

Известно, что это не самая сильная магнитуда землетрясения и толчки были не ощутимы для человека. Их обнаружили только датчики. Также в филиале уточнили, что тип землетрясения был «quarry blast» или другими словами «взрыв на разрезе». Толчки под землей появляются из-за проведения горных работ.

Atas.info удалось узнать у местных жителей Тогучинского района, заметили ли они звон посуды или шатание люстры. В ответ корреспонденту ответили, что ничего подобного не заметили и никаких подземных толчков не ощутили.

Напомним, в Новосибирске объявили режим неблагоприятных метеоусловий с 13 по 14 мая из-за загрязнения воздуха. Различные предприятия просят уменьшить производство, чтобы вредных выбросов было меньше. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

#Происшествия
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