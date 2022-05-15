Мотосезон в Новосибирске не открыли из-за полиции

Представителем мероприятия был мотоклуб «99 percent», который пропагандирует безопасность движения на дорогах, а также развитие культуры мотодвижения. Байкеры добавили, что в Новосибирске они часто получают отказ на проведение мероприятия, при этом в соседних городах – Новокузнецке, Омске и Красноярске это событие только приветствуется, сообщает «НДН-инфо».