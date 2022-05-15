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Posted 15 мая 2022, 03:51

Published 15 мая 2022, 03:51

Modified 17 сентября 2022, 07:31

Updated 17 сентября 2022, 07:31

Невеста из Новосибирска победила в телешоу «Четыре свадьбы»

Невеста из Новосибирска победила в телешоу «Четыре свадьбы»

15 мая 2022, 03:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сибирячка Анастасия выиграла главный приз на шоу «Четрые свадьбы» телеканала «Пятница». 18-летней невесте из Новосибирска поставили высокие балы за доброту и скромное торжество.

В очередной серии программы участие принимали также невесты Санкт-Петербурга, Владивостока и Томска. Жительница столицы Сибири Настя сыграла свадьбу в стиле «лофт» за 300 тысяч рублей на проекте с 24-летним риелтором Владом.

Героини побывали гостями на свадьбе друг у друга. Оценили представления, подготовку, наряды и много другое. В итоге предпочтение отдали паре новосибирцев.

Конкурентки отметили добрый нрав Анастасии и присудили ей высокие баллы. Приз девушка пожелала потратить на свадебное путешествие.

Ранее в шоу "Четыре свадьбы" уже побеждала пара молодоженов из Новосибирска.

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#Общество#Новосибирск
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