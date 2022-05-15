Невеста из Новосибирска победила в телешоу «Четыре свадьбы»

Posted 15 мая 2022, 03:51
Published 15 мая 2022, 03:51
Modified 17 сентября 2022, 07:31
Updated 17 сентября 2022, 07:31
В очередной серии программы участие принимали также невесты Санкт-Петербурга, Владивостока и Томска. Жительница столицы Сибири Настя сыграла свадьбу в стиле «лофт» за 300 тысяч рублей на проекте с 24-летним риелтором Владом.
Героини побывали гостями на свадьбе друг у друга. Оценили представления, подготовку, наряды и много другое. В итоге предпочтение отдали паре новосибирцев.
Конкурентки отметили добрый нрав Анастасии и присудили ей высокие баллы. Приз девушка пожелала потратить на свадебное путешествие.