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Posted 15 мая 2022, 09:41

Published 15 мая 2022, 09:41

Modified 17 сентября 2022, 07:31

Updated 17 сентября 2022, 07:31

Женщина из Новосибирска рассказала о жизни с ВИЧ-инфекцией

Женщина из Новосибирска рассказала о жизни с ВИЧ-инфекцией

15 мая 2022, 09:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сибирячка предполагает, что заразилась ВИЧ от своего покойного мужа. Сейчас она учится помогать другим ВИЧ-инфицированным в Новосибирске.

Жительница Новосибирска поделилась, как живет с Вирусом иммунодефицита человека. Женщина рассказала свою историю в День памяти умерших от СПИДа, который традиционно проводят 15 мая каждого года.

Сибирячка заразилась ВИЧ от своего мужа, который уже скончался. Заболела она вместе со своим сыном, а узнала о наличии инфекции в организме лишь спустя год после его рождения.

Женщина делится, что в свое время ее супруг принимал наркотики. Догадываться о том, что мужчина болен она начала не сразу. ВИЧ в его организме перешел в стадию СПИДа, а далее начали прикрепляться все сопутствующие болезни из-за слабого иммунитета – туберкулез, менингит.

Когда новосибирец скончался, она осталась одна. Теперь главная задача женщины – рассказать о ВИЧ своему сыну. В этом ей помогали знакомые, работающие с психологом. Сейчас сибирячка работает в организации «Остров», которая помогает другим ВИЧ-инфицированным людям, пишет НГС.

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#Общество#Новосибирск
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