Женщина из Новосибирска рассказала о жизни с ВИЧ-инфекцией

Posted 15 мая 2022, 09:41
Published 15 мая 2022, 09:41
Modified 17 сентября 2022, 07:31
Updated 17 сентября 2022, 07:31
Жительница Новосибирска поделилась, как живет с Вирусом иммунодефицита человека. Женщина рассказала свою историю в День памяти умерших от СПИДа, который традиционно проводят 15 мая каждого года.
Сибирячка заразилась ВИЧ от своего мужа, который уже скончался. Заболела она вместе со своим сыном, а узнала о наличии инфекции в организме лишь спустя год после его рождения.
Женщина делится, что в свое время ее супруг принимал наркотики. Догадываться о том, что мужчина болен она начала не сразу. ВИЧ в его организме перешел в стадию СПИДа, а далее начали прикрепляться все сопутствующие болезни из-за слабого иммунитета – туберкулез, менингит.
Когда новосибирец скончался, она осталась одна. Теперь главная задача женщины – рассказать о ВИЧ своему сыну. В этом ей помогали знакомые, работающие с психологом. Сейчас сибирячка работает в организации «Остров», которая помогает другим ВИЧ-инфицированным людям, пишет НГС.