Женщина из Новосибирска рассказала о жизни с ВИЧ-инфекцией

Женщина делится, что в свое время ее супруг принимал наркотики. Догадываться о том, что мужчина болен она начала не сразу. ВИЧ в его организме перешел в стадию СПИДа, а далее начали прикрепляться все сопутствующие болезни из-за слабого иммунитета – туберкулез, менингит.