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Posted 16 мая 2022, 03:02

Published 16 мая 2022, 03:02

Modified 17 сентября 2022, 07:31

Updated 17 сентября 2022, 07:31

1085 человек похоронили в Новосибирске бесплатно

1085 человек похоронили в Новосибирске бесплатно

16 мая 2022, 03:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Более тысячи человек бесплатно похоронены в Новосибирске. Начальник департамента инвестиций мэрии Виталий Витухин рассказал на ритуальном форуме, сколько покойных были погребены за счет новосибирского бюджета в 2021 году.

Так, в прошлом году всего было предоставлено мест на кладбищах для 16 889 человек. Отмечается, что по гарантийному перечню похоронено 1 085 тел. В 2020 году на таких же условиях похоронили 1 042, а в 2019 – 801 человек. В мэрии города связывают большую смертность за последние два года с коронавирусной инфекцией. В 2022 году в период с января по апрель за бюджетные деньги были похоронены 289 человек.

«Расходы бюджета Новосибирска по данному направлению за первый квартал 2022 года составили немногим более двух миллионов рублей. При годовом плане 8 миллионов 372 тысячи. В процентном соотношении 24,6%», – рассказал глава департамента инвестиций, потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин на ритуальном форуме.

Уточняется, что в гарантированный перечень для погребения входит: оформление документов, предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) и погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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