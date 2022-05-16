1085 человек похоронили в Новосибирске бесплатно

Так, в прошлом году всего было предоставлено мест на кладбищах для 16 889 человек. Отмечается, что по гарантийному перечню похоронено 1 085 тел. В 2020 году на таких же условиях похоронили 1 042, а в 2019 – 801 человек. В мэрии города связывают большую смертность за последние два года с коронавирусной инфекцией. В 2022 году в период с января по апрель за бюджетные деньги были похоронены 289 человек.