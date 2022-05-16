День пионерии в 2022 году – какого числа 100-летие организации в России

День пионерии-2022 будут отмечать в России пионерские организации, которых насчитывается уже не так много, как в Советские времена. В этом году праздник справит свой юбилей – 100 лет со дня основания. Рассказываем, когда и как его празднуют в современности.

День пионерии совпадает с Днем детских общественных объединений, который справляют 19 мая. Немногочисленные организации, которые остались верны этому движению, устраивают для ребят концерты, развлекательные программы, а также линейки с подвязыванием красного галстука. Зарождение праздника: День пионерии был одним из главных праздников для советской молодежи. Сейчас современная Россия стремиться вернуть принципы патриотического воспитания, заложенные несколько десятков лет назад. В связи с этим во многих регионах страны продолжают ежегодно собираться пионерские дружины. Пионерию создали в 1922 году на Всероссийской конференции комсомола. Школьников торжественно принимали в отряды на линейках, подвязывали им красные галстуки, читали лекции о нормах поведения в дружине. При этом за серьезные проступки из отряда даже могли исключить. Председатель новосибирского «Союза пионеров»: «Галстуки могут быть любого цвета» Узнать подробнее Во времена Советского Союза вступить в пионеры мог любой ребенок от 9 лет. Однако за него должны были проголосовать педагоги и одноклассники, чтобы ученик с почестями смог надеть красный галстук и значок – главные атрибуты пионерии. Традиционно в День пионерии дети ходили на дискотеки при школе, устраивали патриотические вечера, концерты и конкурсы. Каждый пионер должен был участвовать в общественных работах и не отказывать в помощи другим детям и старикам. Собираясь дружинами, они собирали макулатуру и металлолом, разносили продукты пенсионерам, помогали им по хозяйству. Эти традиции сохранились и до сегодняшнего дня. Как отмечают День Пионерии в 2022 году В этом году вся России будет праздновать столетие Дня пионерии. Организации с подобным уклоном и методами работы в нашей стране соберут школьников на торжественном построении, где примут в ряды новых пионеров. Событие обычно проводят в том формате, которое позволит родителям современной молодежи вспомнить детство: гимн пионеров, костры, музыка. Ведь только они помнят, что День пионерии отмечают 19 мая. К слову, в этом году в России предложили возродить пионерию. Эту идею поддержал президент Владимир Путин. Праздник отметят фестивалем в Гостином дворе, участие в котором примут свыше 1000 детей из регионов страны. Материалы по теме В Новосибирске отпразднуют 100-летие пионерии почти за 200 тысяч рублей «Капсулу времени» из 70-х вскроют в День 100-летия пионерии в Новосибирске Председатель новосибирского «Союза пионеров»: «Галстуки могут быть любого цвета»