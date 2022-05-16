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Posted 16 мая 2022, 03:59

Published 16 мая 2022, 03:59

Modified 17 сентября 2022, 07:31

Updated 17 сентября 2022, 07:31

Предприятия Новосибирской области стали меньше производить сыр и молоко

Предприятия Новосибирской области стали меньше производить сыр и молоко

16 мая 2022, 03:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В регионе сократилось количество произведенной продукции в виде сыра и молока за три месяца 2022 года, - Новосибирскстат

В Новосибирской области сократился выпуск сыра и молока на предприятиях. Об этом свидетельствую данные Новосибирскстата в период с января по март текущего года.

Среди продовольственных товаров пострадало производство сыра – оно сократилось на 25%. Не менее пострадало и колбасное производство - 16,7%. Выпуск молоко сократился на 15%. Также уменьшилось производство макарон – на 11% и пива – на 3%.

Новосибирскстат уточняет, что в Новосибирской области выросло производство мяса на 35%. В медицинской сфере также есть изменения в лучшую сторону. Выпуск медицинского оборудования поднялся до 70%, а лекарства до 56%.

#Экономика
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