Предприятия Новосибирской области стали меньше производить сыр и молоко

Posted 16 мая 2022, 03:59
Published 16 мая 2022, 03:59
Modified 17 сентября 2022, 07:31
Updated 17 сентября 2022, 07:31
В Новосибирской области сократился выпуск сыра и молока на предприятиях. Об этом свидетельствую данные Новосибирскстата в период с января по март текущего года.
Среди продовольственных товаров пострадало производство сыра – оно сократилось на 25%. Не менее пострадало и колбасное производство - 16,7%. Выпуск молоко сократился на 15%. Также уменьшилось производство макарон – на 11% и пива – на 3%.
Новосибирскстат уточняет, что в Новосибирской области выросло производство мяса на 35%. В медицинской сфере также есть изменения в лучшую сторону. Выпуск медицинского оборудования поднялся до 70%, а лекарства до 56%.