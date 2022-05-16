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Posted 16 мая 2022, 00:40

Published 16 мая 2022, 00:40

Modified 17 сентября 2022, 07:31

Updated 17 сентября 2022, 07:31

В Новосибирске перекроют улицу Островского до 30 сентября

В Новосибирске перекроют улицу Островского до 30 сентября

16 мая 2022, 00:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Проезд по улице Островского закроют до 30 сентября 2022 года. В ЦУГАЭТ проинформировали о смене некоторых маршрутов общественного транспорта в связи с перекрытием дороги из-за ремонта теплотрассы.

Актуальный список маршрутов:

#Транспорт
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