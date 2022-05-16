В Новосибирской области отметили прирост заболеваемости COVID-19 в мае

Posted 16 мая 2022, 09:05
Published 16 мая 2022, 09:05
Modified 17 сентября 2022, 07:31
Updated 17 сентября 2022, 07:31
По словам специалиста, темпы заражаемости стали медленнее снижаться после майских праздников. Больше случаев (56%) приходится на областной центр, остальные в районах региона.
«Там наблюдается прирост больных COVID-19. Коэффициент распространения 0,93, а был 0,89», - отметил на заседании Щербатов.
Отметим, за сутки, 16 мая, в НСО выявили 75 человек с коронавирусной инфекцией. Известно, что медики не смогли излечить 28-летнего пациента. Всего было составлено 5647 актов о смерти больных.
Ранее власти Новосибирской области опасались роста заболеваемости после длительных выходных. Чтобы уберечь население, планировали вернуть ряд ограничений, однако позже от этой идеи отказались.