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Posted 16 мая 2022, 07:48

Published 16 мая 2022, 07:48

Modified 17 сентября 2022, 07:31

Updated 17 сентября 2022, 07:31

В Новосибирской области усилили контроль качества дорожных работ

В Новосибирской области усилили контроль качества дорожных работ

16 мая 2022, 07:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Контроль качества должен приводить к видимым результатам в Новосибирской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников после доклада министра транспорта и дорожного хозяйства области Анатолия Костылевского о проверке гарантийных обязательств в ходе оперативного совещания.

Одним из приоритетов для Правительства Новосибирской области являются мероприятия по усилению контроля качества выполняемых дорожно-строительных работ. В целях снижения объёма гарантийных замечаний в период эксплуатации дорог усилен контроль при выполнении, освидетельствовании и приёмочном контроле выполненных работ. Работы, выполненные с нарушением отраслевых документов, не подлежат приёмке и оплате, нарушения подрядчики устраняют за свой счёт, с проведением повторной приёмки работ. Контроль качества выполняемых дорожно-строительных работ и выявление дефектов на гарантийных объектах будут продолжены в течении всего дорожно-строительного сезона.

Губернатор Андрей Травников отметил, что в Новосибирской области 2022 год, объявленный Годом качества работ в дорожном хозяйстве, должен привести к видимым результатам, не остаться формальным мероприятием. Также глава региона поддержал расширение участия независимого строительного контроля в дорожных работах и предложение о дополнительном обучении подрядчиков и муниципальных заказчиков.

На областных дорогах общий объём проведённых в 2021 году испытаний превысил объём 2020 года на 21%. В 2021 году было отобрано и испытано 1610 проб (образцов) строительных материалов, тогда как в 2020 году – 1331 испытание. В дальнейшем этот объём продолжит расти в связи со введением новых нормативных документов по контролю качества дорожных материалов, переходом на новые национальные стандарты по асфальтобетонам, а также мероприятиями по усилению контроля качества.

По данным минтранса в 2021 году проверили 326 объектов, на 221 из которых были установлены замечания к качеству работ. Их оперативно устранили. Административные меры по ликвидации замечаний применяли на 75 объектах до 1 мая 2022 года. Из 117 объектов по БКД замечания отсутствовали на 34 площадках, с замечаниями – 83 объекта.

В прошлом году на объектах в Новосибирске министерство контролировало работы как во время работ, так и после. На 74 дорожных работ из 89 нашли дефекты. Мэрия представила документы по 67 объектам на их устранения.

Также в прошлом году не приняли 7 дорог после ремонта на сумму 22,28 млн рублей по улицам Лежена, Бориса Богаткова, Военная, Индустриальная, 1-е Мочищенское шоссе, Кубовая и Дубравы. Их готовы принять в скором времени.

На гарантии находятся 810 объектов в районах Новосибирска и округе. Ещё 364 по БКД и 24 региональных.

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