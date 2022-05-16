В Новосибирской области усилили контроль качества дорожных работ

На областных дорогах общий объём проведённых в 2021 году испытаний превысил объём 2020 года на 21%. В 2021 году было отобрано и испытано 1610 проб (образцов) строительных материалов, тогда как в 2020 году – 1331 испытание. В дальнейшем этот объём продолжит расти в связи со введением новых нормативных документов по контролю качества дорожных материалов, переходом на новые национальные стандарты по асфальтобетонам, а также мероприятиями по усилению контроля качества.