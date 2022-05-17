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Posted 17 мая 2022, 07:22

Published 17 мая 2022, 07:22

Modified 17 сентября 2022, 07:32

Updated 17 сентября 2022, 07:32

Аварию иномарки и военной машины под Новосибирском прокомментировали в ГИБДД

Аварию иномарки и военной машины под Новосибирском прокомментировали в ГИБДД

17 мая 2022, 07:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Очевидцы сообщали ранее о ДТП с участием машины с военными номерами и «Мерседеса» на Бердском шоссе под Новосибирском 17 мая. Текущую ситуацию по аварии прокомментировали Atas.info в ГИБДД региона.

«Ничего серьезного не произошло. Столкновение с материальным ущербом. Авария случилась около 12 часов дня, экипаж ГИБДД выехал на место. Автомобили с проезжей части убрали, идет оформление ДТП», - рассказали в ведомстве.

При этом добавили, что информации о том, что в аварию попала машина военных нет.

«Если бы была спецтехника, нам бы сообщили. Это были автомобили гражданских. Никто не пострадал», - заключили в ГИБДД по городу Бердску.

Напомним, 11 мая на площади Инженера Будагова в Новосибирске врезались друг в друга Mercedes-Benz Сбербанка и УАЗ. Водителю казённого автомобиля придется выплачивать компании огромный ущерб.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП
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