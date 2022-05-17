Аварию иномарки и военной машины под Новосибирском прокомментировали в ГИБДД

Posted 17 мая 2022, 07:22
Published 17 мая 2022, 07:22
Modified 17 сентября 2022, 07:32
Updated 17 сентября 2022, 07:32
«Ничего серьезного не произошло. Столкновение с материальным ущербом. Авария случилась около 12 часов дня, экипаж ГИБДД выехал на место. Автомобили с проезжей части убрали, идет оформление ДТП», - рассказали в ведомстве.
«Если бы была спецтехника, нам бы сообщили. Это были автомобили гражданских. Никто не пострадал», - заключили в ГИБДД по городу Бердску.
Напомним, 11 мая на площади Инженера Будагова в Новосибирске врезались друг в друга Mercedes-Benz Сбербанка и УАЗ. Водителю казённого автомобиля придется выплачивать компании огромный ущерб.