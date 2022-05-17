Летние каникулы начнутся 25 мая у школьников из Новосибирской области

Posted 17 мая 2022, 08:39
Published 17 мая 2022, 08:39
Modified 17 сентября 2022, 07:32
Updated 17 сентября 2022, 07:32
Учащиеся с 1 по 5 классы уйдут на каникулы 25 мая 2022 года. Это касается и старшеклассников.
«Школьники средних классов начнут отдыхать с конца месяца. Некоторые доучатся до 8 июня», - уточнили в ведомстве.
Также в министерстве добавили, что каждая школа сама принимает решение о сроках летних каникул. Это зависит от образовательного плана. Обычно они завершаются 31 августа.
Отметим, в Новосибирской области с конца мая по июль выпускники школ начнут сдавать ЕГЭ. Также 9-классники сдадут ОГЭ. Расписание экзаменов мы писали раньше – читайте по ссылке.