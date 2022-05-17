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Posted 17 мая 2022, 08:39

Published 17 мая 2022, 08:39

Modified 17 сентября 2022, 07:32

Updated 17 сентября 2022, 07:32

Летние каникулы начнутся 25 мая у школьников из Новосибирской области

Летние каникулы начнутся 25 мая у школьников из Новосибирской области

17 мая 2022, 08:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Школьные летние каникулы в Новосибирской области стартуют 25 мая. Сроки отдыха детей назвали в минобразования региона.

Учащиеся с 1 по 5 классы уйдут на каникулы 25 мая 2022 года. Это касается и старшеклассников.

«Школьники средних классов начнут отдыхать с конца месяца. Некоторые доучатся до 8 июня», - уточнили в ведомстве.

Также в министерстве добавили, что каждая школа сама принимает решение о сроках летних каникул. Это зависит от образовательного плана. Обычно они завершаются 31 августа.

Отметим, в Новосибирской области с конца мая по июль выпускники школ начнут сдавать ЕГЭ. Также 9-классники сдадут ОГЭ. Расписание экзаменов мы писали раньше – читайте по ссылке.

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#Образование#Новосибирск#Новосибирская область
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