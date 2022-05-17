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Posted 17 мая 2022, 04:24

Published 17 мая 2022, 04:24

Modified 17 сентября 2022, 07:31

Updated 17 сентября 2022, 07:31

В Новосибирске сотрудники ДПС помогли спасти жизнь пациенту, доставив его в больницу

В Новосибирске сотрудники ДПС помогли спасти жизнь пациенту, доставив его в больницу

17 мая 2022, 04:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Новосибирской области экипаж ДПС помог доставить пациента, который нуждался в срочной операции на сердце.

Как рассказали в ГИБДД, полк стоял на посту в городе Обь. К ним обратился водитель медицинской службы с просьбой помочь довезти пациента в больницу.

Водитель опасался, что он не успеет сам довезти по пробкам больного. Операция должна была состояться в ближайший час. Тогда сотрудники ДПС приняли решение срочно успеть к назначенному времени.

С помощью световых и звуковых сигналов они беспрепятственно добрались до медицинского учреждения. В итоге операцию провели вовремя. Помогли в этом - старшие лейтенанты полиции – Павел Соломатов и Владислав Лепетанов.

#Общество#Видео
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