В Новосибирске сотрудники ДПС помогли спасти жизнь пациенту, доставив его в больницу

Posted 17 мая 2022, 04:24
Published 17 мая 2022, 04:24
Modified 17 сентября 2022, 07:31
Updated 17 сентября 2022, 07:31
Как рассказали в ГИБДД, полк стоял на посту в городе Обь. К ним обратился водитель медицинской службы с просьбой помочь довезти пациента в больницу.
Водитель опасался, что он не успеет сам довезти по пробкам больного. Операция должна была состояться в ближайший час. Тогда сотрудники ДПС приняли решение срочно успеть к назначенному времени.
С помощью световых и звуковых сигналов они беспрепятственно добрались до медицинского учреждения. В итоге операцию провели вовремя. Помогли в этом - старшие лейтенанты полиции – Павел Соломатов и Владислав Лепетанов.