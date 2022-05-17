В Новосибирской области впервые пройдет фестиваль научного кино

«Инициатива проведения фестиваля научного кино была озвучена в минувшем году Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым по итогам международного форума технологического развития «Технопром-2021». С самого начала мы ставим цель сделать фестиваль не просто программой просмотра фильмов о науке, но и использовать его как инструмент создания производственной базы научного и индустриального кино в Сибири. Для этого у Новосибирской области есть все предпосылки: это и большой опыт популяризации науки, являющийся основой работы СО РАН, НГУ и многочисленных общественных организаций, проводящих фестивали науки, открытые научные лектории, организующих занятия с детьми и взрослыми. Также это исторически накопленная практика создания документального кино и уникальный опыт студий «Сибирь на экране», Западно-Сибирской кинохроники и специализированных редакций ГТРК-Новосибирск.