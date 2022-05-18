355 новосибирцев нарушили правила пожарной безопасности и были оштрафованы

Так, по состоянию на 17 мая в Мошковском районе из-за неосторожного обращения с огнем сгорели строения и имущество 13 садовых участков, в Болотнинском районе в результате возгорания сухой травы уничтожено огнем восемь жилых домов. В Доволенском районе действия поджигателей привели к уничтожению 19 надворных построек, горели дачные строения, частные дома и лесные насаждения в Коченевском, Северном районах. В настоящее время ведется активный розыск данных лиц – их ждет уголовное наказание. Кроме того, в Северном и Венгеровском районах уничтожено более 140 га лесных насаждений, а также нанесен ущерб лесопосадкам на сумму свыше 1,6 млн рублей.