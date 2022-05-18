Бешеная распродажа билетов на курорты началась в Новосибирской области

Posted 18 мая 2022, 03:33
Published 18 мая 2022, 03:33
Modified 16 августа 2022, 22:35
Updated 16 августа 2022, 22:35
По данным с сайта компании, распродажа идет по более 100 направлениям. Сибирякам необходимо выполнить одно - успеть купить билет до 23:59 20 мая 2022 года.
Сейчас за 8 819 рублей можно улететь из Новосибирска в Сочи экономклассом. Прямой рейс до Грозного стоит от 12 275 рублей, а до Минеральных вод – 9 929.
«Скидка действует только на перелеты «туда-обратно» экономклассом и не суммируется со скидками по другим акциям и промокодам», - уточнили в авиакомпании S7.
Также дешево распродают билеты до Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Барнаула. Это на данный момент лучшие предложения, куда слетать в отпуск, когда заграничные курорты ограничены.