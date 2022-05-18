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Posted 18 мая 2022, 01:55

Published 18 мая 2022, 01:55

Modified 17 сентября 2022, 07:32

Updated 17 сентября 2022, 07:32

Крупный пожар три часа тушили ночью на складе в Новосибирске

Крупный пожар три часа тушили ночью на складе в Новосибирске

18 мая 2022, 01:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Склад площадью 1750 кв. метров горел ночью 18 мая в Дзержинском районе Новосибирска. Его тушили пожарные регионального МЧС России по второму рангу сложности.

Здание загорелось около 2 часов ночи. К приезду огнеборцев воспламенилась крыша, поэтому им пришлось привлекать спецпоезд, а также разворачивать штаб.

На территории складского помещения огонь грозился переброситься на соседние объекты. Для их защиты на место выдвинулись три звена газодымозащитной службы, также проложили два «рукава» от гидрантов для подачи воды.

Как сообщили в ГУ МЧС Новосибирской области сайту, пожар удалось потушить через три часа. Сейчас продолжается разбор и проливка конструкций, чтобы избежать повторного возгорания.

Напомним, утром 17 мая в Бердске Новосибирской области сгорело предприятие по производству пластика. Огонь потушили к полудню.

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