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Posted 18 мая 2022, 01:30

Published 18 мая 2022, 01:30

Modified 17 сентября 2022, 07:32

Updated 17 сентября 2022, 07:32

Трех активистов из Новосибирска оштрафовали за антивоенные плакаты

Трех активистов из Новосибирска оштрафовали за антивоенные плакаты

18 мая 2022, 01:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Центральный суд районный суд признал виновными в дискредитации ВС РФ трех новосибирцев 17 мая. Активистов задержали ещё в апреле с антивоенными плакатами и за размещение листовок с украинскими городами.

По данным суда, Николай Лыков пикетировал в сквере у НОВАТа в начале апреля со стендом, надписи на котором были направлены против войны. Мужчину оштрафовали на 45 тысяч рублей.

Чуть позже Марину Цурмаст уличили в расклейке листовок с названиями украинских городов. Ей выписали по суду 30 тысяч рублей штрафа.

Активистку Татьяну Шипицыну заметили в марте у жилого дома с плакатом, на котором была изображена колючая проволока и столб. Женщине присудили такие же санкции.

Пока постановления суда не вступили в законную силу.

Ранее 21-летнего парня оштрафовали за дискредитацию действий Вооружённых сил РФ в Новосибирске. У него также нашли антироссийские плакаты.

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#Происшествия#Новосибирск
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