Трех активистов из Новосибирска оштрафовали за антивоенные плакаты

Posted 18 мая 2022, 01:30
Published 18 мая 2022, 01:30
Modified 17 сентября 2022, 07:32
Updated 17 сентября 2022, 07:32
По данным суда, Николай Лыков пикетировал в сквере у НОВАТа в начале апреля со стендом, надписи на котором были направлены против войны. Мужчину оштрафовали на 45 тысяч рублей.
Чуть позже Марину Цурмаст уличили в расклейке листовок с названиями украинских городов. Ей выписали по суду 30 тысяч рублей штрафа.
Активистку Татьяну Шипицыну заметили в марте у жилого дома с плакатом, на котором была изображена колючая проволока и столб. Женщине присудили такие же санкции.
Пока постановления суда не вступили в законную силу.
Ранее 21-летнего парня оштрафовали за дискредитацию действий Вооружённых сил РФ в Новосибирске. У него также нашли антироссийские плакаты.