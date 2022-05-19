Мэрия Новосибирска засудила минфин области на 6.5 млн. рублей за квартиру

Мэрия Новосибирска подала иск к Министерству финансов региона о возмещении ущерба на 6.5 млн. рублей после предоставления квартиры женщине с ребенком инвалидом. Благоустроенная квартира площадью 59.6 кв.м была предоставлена вне очереди по решению Центрального суда. Она передана семье на условиях социального найма в бессрочное владение и пользование.