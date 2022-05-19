Мэрия Новосибирска засудила минфин области на 6.5 млн. рублей за квартиру

Posted 19 мая 2022, 10:17
Published 19 мая 2022, 10:17
Modified 17 сентября 2022, 07:34
Updated 17 сентября 2022, 07:34
Мэрия Новосибирска подала иск к Министерству финансов региона о возмещении ущерба на 6.5 млн. рублей после предоставления квартиры женщине с ребенком инвалидом. Благоустроенная квартира площадью 59.6 кв.м была предоставлена вне очереди по решению Центрального суда. Она передана семье на условиях социального найма в бессрочное владение и пользование.
Возмещения убытков, возникших в результате предоставления муниципальной квартиры, мэрия потребовала от областной казны. Так как меры социальной защиты инвалидов являются расходными обязательствами госвласти субъектов РФ, за их счет они и должны осуществляться.
Арбитражный суд признал, что Новосибирская область не исполнила своих обязательств перед ребенком-инвалидом, а мэрия понесла понесла убытки, предоставив квартиру из муниципального жилого фонда. Доводы минфина о неправильном определении размера убытков не приняты во внимание судом.
Довод, что жилье не выбывает из муниципального фонда тоже не убедл суд, так как оно предоставлено бессрочно и может быть приватизировано жильцом.
Примечательно, что на судебное заседание 4 мая 2022 не явились ни представители мэрии, ни представители минфина области.
Суд решил взыскать требования в полном объеме 6.523 млн. рублей в пользу мэрии. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.