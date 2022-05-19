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Posted 19 мая 2022, 10:17

Published 19 мая 2022, 10:17

Modified 17 сентября 2022, 07:34

Updated 17 сентября 2022, 07:34

Суд обязал мэрию предоставить жилье женщине с ребенком-инвалидом

Мэрия Новосибирска засудила минфин области на 6.5 млн. рублей за квартиру

19 мая 2022, 10:17
Фото: Медиахолдинг1Mi. Суд обязал мэрию предоставить жилье женщине с ребенком-инвалидом
6.5 млн. рублей за квартиру, предоставленную женщине с ребенком-инвалидом вне очереди, должна получить мэрия Новосибирска. Деньги необходимо взыскать с Министерства финансов региона. Решение арбитражного суда Новосибирской области опубликовано 13 мая 2022 и еще не вступило в законную силу.

Мэрия Новосибирска подала иск к Министерству финансов региона о возмещении ущерба на 6.5 млн. рублей после предоставления квартиры женщине с ребенком инвалидом. Благоустроенная квартира площадью 59.6 кв.м была предоставлена вне очереди по решению Центрального суда. Она передана семье на условиях социального найма в бессрочное владение и пользование.

Возмещения убытков, возникших в результате предоставления муниципальной квартиры, мэрия потребовала от областной казны. Так как меры социальной защиты инвалидов являются расходными обязательствами госвласти субъектов РФ, за их счет они и должны осуществляться.

Арбитражный суд признал, что Новосибирская область не исполнила своих обязательств перед ребенком-инвалидом, а мэрия понесла понесла убытки, предоставив квартиру из муниципального жилого фонда. Доводы минфина о неправильном определении размера убытков не приняты во внимание судом.

Довод, что жилье не выбывает из муниципального фонда тоже не убедл суд, так как оно предоставлено бессрочно и может быть приватизировано жильцом.

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Примечательно, что на судебное заседание 4 мая 2022 не явились ни представители мэрии, ни представители минфина области.

Суд решил взыскать требования в полном объеме 6.523 млн. рублей в пользу мэрии. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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