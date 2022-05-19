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Posted 19 мая 2022, 06:02

Published 19 мая 2022, 06:02

Modified 17 сентября 2022, 07:34

Updated 17 сентября 2022, 07:34

Собаки едва не растерзали отдыхающих в Заельцовском бору Новосибирска

Собаки едва не растерзали отдыхающих в Заельцовском бору Новосибирска

19 мая 2022, 06:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жительница Новосибирска чудом спасла себя и питомца от разъяренных бродячих собак в Заельцовском бору. О нападении она рассказала журналисту Atas.info.

Несколько дней назад сибирячка Ольга пошла со своей собачкой в Заельцовский парк на корпоратив, коллеги арендовали там беседку. По пути до неё на женщину и питомца напала свора собак – отбиться удалось громкими криками и жестами.

«Позже они нашли нас и в беседке, начали кидаться. Но там уже нас было много, и мы смогли повторно их отогнать. Мы никуда не обращались, потому что как таковых повреждений у нас нет и скажем так, обошлось все», - поделилась с сайтом Ольга.

Девушка предположила, что злые собаки прибежали к ним со стройплощадки, которая развернулась в парке. При этом сотрудников администрации бора поблизости не было, и помочь никто не мог.

«Возможно эти собаки охраняют стройку. Они пришли со стороны другого парка, где, наверно, их подкармливают отдыхающие. Собаки себя там вообще вольно чувствуют - возле беседок лежат, отдыхают. При видя людей, порыкивают».

По словам Ольги, в тот день в парке сидела бабушка и девушка с маленьким ребенком. Они поторопились уйти, когда увидели случившееся.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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