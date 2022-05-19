Собаки едва не растерзали отдыхающих в Заельцовском бору Новосибирска

«Позже они нашли нас и в беседке, начали кидаться. Но там уже нас было много, и мы смогли повторно их отогнать. Мы никуда не обращались, потому что как таковых повреждений у нас нет и скажем так, обошлось все», - поделилась с сайтом Ольга.