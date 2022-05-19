Цены на капусту экстремально рухнули в Новосибирской области

Posted 19 мая 2022, 04:57
Published 19 мая 2022, 04:57
Modified 17 сентября 2022, 07:32
Updated 17 сентября 2022, 07:32
В некоторых новосибирских супермаркетах 600 граммов белокочанной капусты стоит 17 рублей. Цены на свеклу варьируются от 22 до 33 рублей за 300 граммов. В прямом эфире «Вести Новосибирск» губернатор региона Андрей Травников заявил о стабилизации ситуации на рынке.
«Было сезонное повышение цен на овощи. Сейчас зафиксировано снижение на некоторые продукты до 10%, включая соль и сахар», - отметил глава Новосибирской области.
Кроме того, в Новосибирске начала дешеветь гречка. Ранее Atas.info писал, что на прилавках магазинов дешевле 100 рублей эту крупу практически не найти. Цены должны спасть до конца месяца.