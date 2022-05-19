atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 мая 2022, 04:57

Published 19 мая 2022, 04:57

Modified 17 сентября 2022, 07:32

Updated 17 сентября 2022, 07:32

Цены на капусту экстремально рухнули в Новосибирской области

Цены на капусту экстремально рухнули в Новосибирской области

19 мая 2022, 04:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Цены на «борщевой набор» упали на 10% в мае 2022 в Новосибирской области. Сейчас капусту и свеклу можно найти в магазинах от 17 рублей.

В некоторых новосибирских супермаркетах 600 граммов белокочанной капусты стоит 17 рублей. Цены на свеклу варьируются от 22 до 33 рублей за 300 граммов. В прямом эфире «Вести Новосибирск» губернатор региона Андрей Травников заявил о стабилизации ситуации на рынке.

«Было сезонное повышение цен на овощи. Сейчас зафиксировано снижение на некоторые продукты до 10%, включая соль и сахар», - отметил глава Новосибирской области.

Кроме того, в Новосибирске начала дешеветь гречка. Ранее Atas.info писал, что на прилавках магазинов дешевле 100 рублей эту крупу практически не найти. Цены должны спасть до конца месяца.

Материалы по теме
Новосибирский губернатор Андрей Травников не запасся сахаром и гречкойЦены на гречку превысили 100 рублей в Новосибирске в мае 2022 годаКупить в Новосибирске смартфон недорого – обзор цен летом 2022
#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика