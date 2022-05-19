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Posted 19 мая 2022, 09:23

Published 19 мая 2022, 09:23

Modified 17 сентября 2022, 07:34

Updated 17 сентября 2022, 07:34

Змеи зачастили к отдыхающим в лесах Новосибирской области

Змеи зачастили к отдыхающим в лесах Новосибирской области

19 мая 2022, 09:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Змеи появились в лесах и скверах Новосибирской области в мае 2022 года. Для сибиряков составили предупреждение о том, как вести себя при встрече с пресмыкающимися.

В прошлом году нашествие змей специалисты фиксировали в начале августа. Тогда новосибирцы замечали в основном ужей.

«Змеи могут появиться раньше из-за влажной погоды этой весной. Прошлое лето было таким же, а позапрошлое жарким. Такие условия влияют на их размножение и развитие», - рассказал Atas.info эколог Татьяна Сафиуллина.

При встрече со змеей специалист советовала не паниковать – главное избегать резких движений. В руки можно взять палку и спокойно держать её перед пресмыкающимся.

«Трогать змей нельзя так, как они могут быть ядовитыми, но узнать это наперед обывателю трудно. Если укусили, нужно незамедлительно обработать рану спиртом и посетить врача», - посоветовала эксперт.

Напомним, ранее экологи рассказали, что в этом году не будет нашествия мошкары в Новосибирске.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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