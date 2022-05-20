Мусульманскую общину выселяют из старинной мечети в Новосибирске

Как удалось выяснить «НГС», в апреле была выявлена работа общежития в мечети, где с мигрантов брали деньги за проживание, о чем информировал источник в правоохранительных органах. Также в помещении были выявлены множественные нарушения, в том числе пожарной безопасности и несогласованной пристройки.