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Posted 20 мая 2022, 02:14

Published 20 мая 2022, 02:14

Modified 17 сентября 2022, 07:34

Updated 17 сентября 2022, 07:34

Мусульманскую общину выселяют из старинной мечети в Новосибирске

Мусульманскую общину выселяют из старинной мечети в Новосибирске

20 мая 2022, 02:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Новосибирске мэрия потребовала освободить историческое здание мечети на улице Фрунзе. Надзорные органы выяснили, что мусульманская община «Илхас» нарушает в помещении пожарную безопасность, а также незаконно селит мигрантов.

В 2007 году здание мечети на безвозмездной основе передали в пользование мусульманской общине «Илхас», главарём которой является Рафаиль Сулейманов. В 2011 году правительство выделило деньги на ремонт здания.

Как удалось выяснить «НГС», в апреле была выявлена работа общежития в мечети, где с мигрантов брали деньги за проживание, о чем информировал источник в правоохранительных органах. Также в помещении были выявлены множественные нарушения, в том числе пожарной безопасности и несогласованной пристройки.

В феврале 2022 года Рафаиля Сулейманова привлекли к административной ответственности в виде замечания. Они были проигнорированы и тогда представители департамента имущества и земельных отношений правительства региона пришли с проверкой. Ведомство расторгло договор о безвозмездном пользовании исторического здания общиной «Ихлас». Чтобы освободить помещение Сулейманову дали три месяца.

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#Общество#Новосибирск#Мечеть#Мусульманство
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