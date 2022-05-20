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Posted 20 мая 2022, 06:00

Published 20 мая 2022, 06:00

Modified 17 сентября 2022, 07:34

Updated 17 сентября 2022, 07:34

«Они угрожали»: коллекторское агентство в Новосибирске оштрафовали на полмиллиона

«Они угрожали»: коллекторское агентство в Новосибирске оштрафовали на полмиллиона

20 мая 2022, 06:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Новосибирске коллекторское агентство оштрафовано на полмиллиона рублей за назойливые звонки и угрозы, - УФССП по региону.

Женщина взяла кредит в микрофинансовой компании «Займер». Когда коллекторское агентство «М.Б.А. Финансы» узнало о задолженности, то начало названивать матери должницы.

Они звонили сибирячке 11 раз в месяц, вместо положенных 8-ми, а также угрожали арестом имущества. Агент по телефону утверждал, что если дочь, которая взяла кредит, прописана в доме женщины, то ее имущество опишут в счет долга.

В итоге было признано, что коллекторы нарушают права женщины. УФССП выписал максимальный штраф – 500 тысяч рублей.

Напомним, также микрофинансовую компанию "Займер" в Новосибирске оштрафовали на 150 тысяч за рекламу займов.

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#Бизнес#Новосибирск#Штрафы
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