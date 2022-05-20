Достаточно сказать, что по итогам 2012 года он был назван самым богатым депутатом Законодательного собрания Новосибирской области. Тогда Дмитрий Терешков указал в декларации доход 128,3 млн. рублей. (Причем речь шла о «докрымских» рублях.) В числе прочего имущества депутат тогда указал квартиры уже известной читателю площади — 188,9 и 234 кв. м (последняя принадлежала тогда депутату лишь на две трети). Анна Терешкова в тот год работала руководителем Сибирского центра современного искусства и задекларировала доход в 274,4 тысячи рублей.