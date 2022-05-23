Названо число закрытых магазинов в новосибирских ТРЦ – антирейтинг

Posted 23 мая 2022, 02:35
Published 23 мая 2022, 02:35
Modified 17 сентября 2022, 07:34
Updated 17 сентября 2022, 07:34
Так, в ТРЦ «Аура» закрылось больше всего магазинов – 30 из 210. Однако недавно в центре вновь открылись Reserved, Cropp, Sinsay и House, которые выкупили китайские бизнесмены. Магазины представлены под новым наименованием.
Следующий ТРЦ по количеству закрытых магазинов – «Галерея Новосибирск». Там временно не работают 25 из 180 предприятий. Оттуда ушли магазины сети Inditex.
В «Мега» не работают 15 из 156 брендовых заведений, в «СанСити» временно закрыты 13 из 105 магазинов, в «Ройял Парке» не работают 3 из 100 павильонов, в «Сибирском Молле» закрыты 2 из 142 магазинов, пишет НГС.