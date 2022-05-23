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Posted 23 мая 2022, 02:35

Published 23 мая 2022, 02:35

Modified 17 сентября 2022, 07:34

Updated 17 сентября 2022, 07:34

Названо число закрытых магазинов в новосибирских ТРЦ – антирейтинг

Названо число закрытых магазинов в новосибирских ТРЦ – антирейтинг

23 мая 2022, 02:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
С марта в Новосибирске пустуют торговые центры – брендовые магазины временно приостановили свою деятельность на территории России на неопределенный срок

Так, в ТРЦ «Аура» закрылось больше всего магазинов – 30 из 210. Однако недавно в центре вновь открылись Reserved, Cropp, Sinsay и House, которые выкупили китайские бизнесмены. Магазины представлены под новым наименованием.

Следующий ТРЦ по количеству закрытых магазинов – «Галерея Новосибирск». Там временно не работают 25 из 180 предприятий. Оттуда ушли магазины сети Inditex.

В «Мега» не работают 15 из 156 брендовых заведений, в «СанСити» временно закрыты 13 из 105 магазинов, в «Ройял Парке» не работают 3 из 100 павильонов, в «Сибирском Молле» закрыты 2 из 142 магазинов, пишет НГС.

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#Бизнес#Новосибирск
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