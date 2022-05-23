Обнародованы доходы руководства СК по Новосибирской области за 2021 год

Заместитель руководителя СУ СК Виталий Зарипов внес в декларацию 3 905 414 рублей. При этом у него есть своя квартира 56,2 квадратов, и совместные с супругой земельные участки (1 200 и 164,4 квадратных метров), а также квартиры размерностью 65 и 60,3.