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Posted 23 мая 2022, 04:45

Published 23 мая 2022, 04:45

Modified 17 сентября 2022, 07:34

Updated 17 сентября 2022, 07:34

Обнародованы доходы руководства СК по Новосибирской области за 2021 год

Обнародованы доходы руководства СК по Новосибирской области за 2021 год

23 мая 2022, 04:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Главные следователи Новосибирской области отчитались о доходах за 2021 год. Кто заработал больше – выясняем из декларации.

И.о. главы следственного управления СК региона Антон Бадулин за прошлый год заработал 3 585 337 рублей. Личную недвижимость он не задекларировал, только общую с семьей квартиру площадью 233,8 кв.м. и автомобиль Mitsubishi Pajero Sport. Его жена обнародовала 749 тысяч рублей.

Заместитель руководителя СУ СК Виталий Зарипов внес в декларацию 3 905 414 рублей. При этом у него есть своя квартира 56,2 квадратов, и совместные с супругой земельные участки (1 200 и 164,4 квадратных метров), а также квартиры размерностью 65 и 60,3.

Жена Зарипова отчиталась о заработке 496 556 рублей. Вместе с мужем у них указан «Фольксваген Тигуан».

Напомним, ранее стало известно, сколько заработали в 2021 году депутаты горсовета Новосибирска. Также выяснилось, супруга кого из чиновников самая богатая.

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#Политика#Новосибирск
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