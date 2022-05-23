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Posted 23 мая 2022, 12:41

Published 23 мая 2022, 12:41

Modified 17 сентября 2022, 07:34

Updated 17 сентября 2022, 07:34

Прогноз аномалий: каким будет июнь-2022 в Новосибирске

Прогноз аномалий: каким будет июнь-2022 в Новосибирске

23 мая 2022, 12:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Июнь 2022 года обещает быть аномально жарким и немного дождливым в Новосибирске. Популярные онлайн-сервисы составили прогноз погоды на первый месяц лета – рассказываем, каким он будет.

Новосибирцев ожидает 14 солнечных, 6 дождливых и 10 облачных дней в июне 2022. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Погода». Самые жаркие деньки подстерегают горожан во второй декаде месяцы – воздух максимально прогреется в дневное время до +24 градусов.

Дождик обрушится на сибиряков 3, 4, 6, 8, 16 и 26 июня. Также осадки не исключают 10 числа месяца. При этом в среднем влажность воздуха в начале лета составит 67%, вода в реках Новосибирской области прогреется до 14 градусов тепла, а ветер не превысит 6 м/с.

Не так оптимистично настроен сервис Gismeteo. Специалисты огорчают новосибирцев прогнозом о 19 днях ливней в мегаполисе. Без зонтика не стоит выходить 1 и 2 июня, а также практически всю неделю с 15 по 20 числа. Самый сильный дождь зальет город 6 июня, возможно к вечеру разразится гром – примечательно, что этот день будет самым жарким в месяце (+28).

В целом июнь ожидается экстремально жарким в этом году. Средняя дневная температура воздуха составит +26 градусов.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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