Прогноз аномалий: каким будет июнь-2022 в Новосибирске

Не так оптимистично настроен сервис Gismeteo. Специалисты огорчают новосибирцев прогнозом о 19 днях ливней в мегаполисе. Без зонтика не стоит выходить 1 и 2 июня, а также практически всю неделю с 15 по 20 числа. Самый сильный дождь зальет город 6 июня, возможно к вечеру разразится гром – примечательно, что этот день будет самым жарким в месяце (+28).