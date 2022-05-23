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Posted 23 мая 2022, 06:15

Published 23 мая 2022, 06:15

Modified 25 декабря 2024, 15:37

Updated 25 декабря 2024, 15:37

Пять бань сгорели в СНТ под Новосибирском

23 мая 2022, 06:15
Массовое возгорание банных строений произошло в СНТ «Ивушка» под Новосибирском. Информацию предоставили в региональном МЧС.

Огонь распространился настолько сильно, что достиг даже 65,5 квадратных метров, но его удалось локализовать почти за час. Еще почти 10 минут ушло на то, чтобы потушить открытый огонь, который уже к тому времени успел повредить пять бань.

Очевидцы видели, как начинала загораться проводка, поэтому причиной действительно могло стать возгорание плохого электрооборудования, но это пока не точно – это будут выяснять эксперты.

#Происшествия
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