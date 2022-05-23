Пять бань сгорели в СНТ под Новосибирском

Posted 23 мая 2022, 06:15
Published 23 мая 2022, 06:15
Modified 25 декабря 2024, 15:37
Updated 25 декабря 2024, 15:37
Огонь распространился настолько сильно, что достиг даже 65,5 квадратных метров, но его удалось локализовать почти за час. Еще почти 10 минут ушло на то, чтобы потушить открытый огонь, который уже к тому времени успел повредить пять бань.
Очевидцы видели, как начинала загораться проводка, поэтому причиной действительно могло стать возгорание плохого электрооборудования, но это пока не точно – это будут выяснять эксперты.