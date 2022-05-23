Уже с 1 июня жители Новосибирской области смогут подать заявку на догазификацию в МФЦ

«По инициативе Президента России Владимира Путина, нам в течение 2022-2023 года предстоит подключить к газу более 60 тысяч домовладений на условиях, которые были сформулированы Президентом – бесплатно до каждого земельного участка. Для того, чтобы эту объёмную работу выполнить, необходимо организовать первый шаг для граждан – подать заявку на догазификацию. Без заявки ни одна компания не сможет заключить договор и спланировать работу. После подписания заявки газовая компания заключает с жителями договор на выполнение работ в удобное для них время. Есть несколько способов, чтобы подать заявку: напрямую в газовую компанию, которая обслуживает населённый пункт, через портал «Госуслуги», а с 1 июня 2022 года можно подать заявку в любой филиал системы многофункциональных центров Новосибирской области. Прошу активизировать эту работу и довести информацию до каждого жителя тех населённых пунктов, где «большой газ» уже есть, для того, чтобы за лето, до начала отопительного сезона, у большинства жителей региона уже появился газ», − поставил задачу главам муниципальных образований Новосибирской области Губернатор Андрей Травников.