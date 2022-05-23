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Posted 23 мая 2022, 08:25

Published 23 мая 2022, 08:25

Modified 17 сентября 2022, 07:34

Updated 17 сентября 2022, 07:34

Уже с 1 июня жители Новосибирской области смогут подать заявку на догазификацию в МФЦ

Уже с 1 июня жители Новосибирской области смогут подать заявку на догазификацию в МФЦ

23 мая 2022, 08:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В еженедельном оперативном совещании под руководством Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова приняли участие члены регионального Правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований региона.

С докладом о кампании по газификации и догазификации домовладений выступил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Андрей Травников напомнил, что с 1 июня жители Новосибирской области смогут подать заявку на догазификацию в любой филиал МФЦ, и поручил активизировать заявочную кампанию в рамках программы догазификации.

«По инициативе Президента России Владимира Путина, нам в течение 2022-2023 года предстоит подключить к газу более 60 тысяч домовладений на условиях, которые были сформулированы Президентом – бесплатно до каждого земельного участка. Для того, чтобы эту объёмную работу выполнить, необходимо организовать первый шаг для граждан – подать заявку на догазификацию. Без заявки ни одна компания не сможет заключить договор и спланировать работу. После подписания заявки газовая компания заключает с жителями договор на выполнение работ в удобное для них время. Есть несколько способов, чтобы подать заявку: напрямую в газовую компанию, которая обслуживает населённый пункт, через портал «Госуслуги», а с 1 июня 2022 года можно подать заявку в любой филиал системы многофункциональных центров Новосибирской области. Прошу активизировать эту работу и довести информацию до каждого жителя тех населённых пунктов, где «большой газ» уже есть, для того, чтобы за лето, до начала отопительного сезона, у большинства жителей региона уже появился газ», − поставил задачу главам муниципальных образований Новосибирской области Губернатор Андрей Травников.

Денис Архипов доложил, что на прошедшей неделе было проведено заседание регионального штаба по догазификации, муниципалитетам поставлены задачи по срокам и количеству заявок в части активизации заявочной кампании. За истекшую неделю поступило 185 заявок от жителей Новосибирской области, заключено 222 договора по ранее поданным заявкам.

Мероприятия социальной догазификации реализуются в Новосибирской области в рамках исполнения Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию 2021 года. Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области поддержали введение льгот для определённых категорий граждан в виде 50-процентной компенсации затрат на внутридомовую, внутриквартирную догазификацию. Средства на компенсацию выделяются из областного бюджета.

Догазификация, без привлечения средств граждан, распространяется на подключение к сетям индивидуальных жилых домов, находящихся в собственности жителей, в тех населённых пунктах, где уже проложены внутрипоселковые сети и требуется, как правило, достроить газопроводы до границ земельных участков.

Всего в Новосибирской области мероприятия по догазификации планируется реализовать в 17 районах и 5 городских округах – это Барабинский, Болотнинский, Искитимский, Каргатский, Колыванский, Коченёвский, Куйбышевский, Маслянинский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Татарский, Тогучинский, Убинский, Чановский, Черепановский и Чулымский районы, наукоград Кольцово, города Бердск, Искитим, Обь и Новосибирск.

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