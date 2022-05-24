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Posted 24 мая 2022, 03:23

Published 24 мая 2022, 03:23

Modified 17 сентября 2022, 07:34

Updated 17 сентября 2022, 07:34

16-летний подросток упал с крыши на пивзаводе в Новосибирске – дело направили в суд

16-летний подросток упал с крыши на пивзаводе в Новосибирске – дело направили в суд

24 мая 2022, 03:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Новосибирске дело о падении несовершеннолетнего подростка дошло до суда, - СУ СК по НСО

Расследование уголовного дела о падении подростка с крыши завершено Следственным комитетом. Обвиняемый – 28-летний мужчина. Его привлекли к уголовной ответственности за нарушение правил безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью.

В августе 2021 года на улице Петухова на пивзаводе обвиняемый отправил 16-летнего подростка строить крышу. В результате мальчик сорвался с 6-метровой высоты и получил тяжелые травмы. Уточняется, что несовершеннолетний работал без трудового договора.

Свою вину подозреваемый отрицает. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В суд направили дело с обвинительным заключением.

#Происшествия
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