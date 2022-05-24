Летом 2022 года в вузах Новосибирска стартует приемная кампания для абитуриентов, и каждый выпускник школы уже начинает интересоваться, в каких учреждениях больше всего бюджетных мест. Как известно, в регионе ценятся медики, IT-специалисты, педагоги и ученые.

Сюжет Вузы поступление