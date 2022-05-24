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5 вузов Новосибирска с самым большим числом бюджетных мест летом 2022 – список

24 мая 09:27
Фото: Медиахолдинг1Mi
Летом 2022 года в вузах Новосибирска стартует приемная кампания для абитуриентов, и каждый выпускник школы уже начинает интересоваться, в каких учреждениях больше всего бюджетных мест. Как известно, в регионе ценятся медики, IT-специалисты, педагоги и ученые.

Летом 2022 года в вузах Новосибирска стартует приемная кампания для абитуриентов, и каждый выпускник школы уже начинает интересоваться, в каких учреждениях больше всего бюджетных мест. Как известно, в регионе ценятся медики, IT-специалисты, педагоги и ученые.

Atas.info составил топ-5 вузов, в которых смогут бесплатно учиться большое количество студентов. Новосибирская область выделила всего 1 716 мест на подготовку айтишников, ещё больше востребованы учителя - 2 134 мест, самое мало досталось НГМУ (986).

В нашем рейтинге первую строчку по числу мест на бюджет досталось Новосибирскому государственному техническому университету НГТУ (НЭТИ). Они готовы принять в этом году на специальности мечты 3 515 новых студентов.

Следом расположился в топе НГПУ с 1 633 местами на гуманитарные факультеты. А главный вуз мегаполиса – НГУ занял третье место, ведь там ждут на бесплатную учебу только 1 336 человек.

Чуть меньше мест выделили Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ) – 1128 и Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) – 897.

Ранее Atas.info писал какие проходные баллы нужны для поступления в главные университеты Новосибирска. Также мы рассказывали, по каким направлениям абитуриентов ждут творческие конкурсы.

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