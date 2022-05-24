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Аварийную школу № 57 в Новосибирске снесут за 4 млн рублей – мэрия нашла подрядчика

24 мая 11:32
Фото: мэрия Новосибирска
Аукцион завершён на подрядную организацию, которая возьмёт на себя демонтаж аварийной школы № 57 на улице Авиастроителей, 16 в Новосибирске. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Информация гласит, что победителем торгов департамента строительства мэрии Новосибирска стала бизнес-вумен Кадыкова Юлия. Она смогла предложить самые выгодные условия сноса ветхого здания школы – около 4 млн рублей.

Напомним, изначально власти планировали выделить на работу 14,7 млн рублей. Ещё в апреле прошлого года стена образовательного учреждения №57 обрушилась, а учеников перевели в другие школы на обучение.

Как сообщили в муниципалитете, снос должны завершить до 29 июля этого года. Однако пока тендер приостановили из-за жалобы одного из претендентов на победу в конкурсе. При этом с подрядчиком должны заключить контракт уже в конце мая 2022 года.

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#Новости#Новосибирск#Образование
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