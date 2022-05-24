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Доплаты получат преподаватели IT-дисциплин в Новосибирской области

24 мая 10:08
Фото: Медиахолдинг1Mi
Финансовая поддержка молодых учителей и преподавателей, создание новых кафедр и мастерских, развитие дополнительного образования – меры по подготовке квалифицированных IT-кадров одобрены Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым 24 мая на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики

«Проблема кадрового дефицита является одной из приоритетных для цифровой индустрии. Для качественного решения этой задачи меры по подготовке IT-кадров и стимулированию развития отрасли должны охватывать все ключевые направления, и сегодня штабом одобрен ряд мероприятий – как финансовых, так и организационных. Детальная проработка уже ведется совместно с министерством образования, и в ближайшее время начнется внедрение и реализация данных мер», – отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Одна из финансовых мер поддержки – доплаты молодым преподавателям IT-дисциплин, оставшимся работать после окончания обучения в учебном заведении. Мера направлена на преподавателей, окончивших учебное заведение не более чем 3 года назад. На первом этапе мерой предполагается охватить молодых преподавателей, работающих в организациях среднего профессионального образования.

Также предполагается поддержка учителей информатики в школах Новосибирской области: дополнительные выплаты на конкурсной основе учителям информатики, соответствующим необходимым критериям (успешная подготовка школьников к олимпиадам и другим соревнованиями, сдача учителем экзаменов на соответствие квалификации, на знания востребованных языков программирования и др.). Кроме этого, среди финансовых мер – увеличение контрольных цифр приема абитуриентов по направлениям IT-специальностей в колледжах и поддержка преподавателей, задействованных в дополнительном образовании.

Также прорабатываются и организационные меры. Речь идет, в частности, о создании в вузах и колледжах специальных кафедр, мастерских и лабораторий – совместно с ведущими компаниями IT-сектора и с привлечением специалистов-практиков. Планируется проведение «маркетплейса» – единого дня карьеры по IT-специальностям для всех вузов и колледжей. На мероприятии студенты и выпускники смогут познакомиться с IT-компаниями, изучить их предложения, подать резюме, записаться на стажировку или на практику.

Дополнительно дано поручение министерству образования проработать вопрос увеличения контрольных цифр приема абитуриентов по направлениям IT-специальностей в вузах г. Новосибирска.

По итогам заседания штаба Губернатор Андрей Травников одобрил предложенные инициативы и поручил приступить к детальной проработке и реализации.

#Новости#Образование
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