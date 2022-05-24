Доплаты получат преподаватели IT-дисциплин в Новосибирской области

«Проблема кадрового дефицита является одной из приоритетных для цифровой индустрии. Для качественного решения этой задачи меры по подготовке IT-кадров и стимулированию развития отрасли должны охватывать все ключевые направления, и сегодня штабом одобрен ряд мероприятий – как финансовых, так и организационных. Детальная проработка уже ведется совместно с министерством образования, и в ближайшее время начнется внедрение и реализация данных мер», – отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.
Одна из финансовых мер поддержки – доплаты молодым преподавателям IT-дисциплин, оставшимся работать после окончания обучения в учебном заведении. Мера направлена на преподавателей, окончивших учебное заведение не более чем 3 года назад. На первом этапе мерой предполагается охватить молодых преподавателей, работающих в организациях среднего профессионального образования.
Также предполагается поддержка учителей информатики в школах Новосибирской области: дополнительные выплаты на конкурсной основе учителям информатики, соответствующим необходимым критериям (успешная подготовка школьников к олимпиадам и другим соревнованиями, сдача учителем экзаменов на соответствие квалификации, на знания востребованных языков программирования и др.). Кроме этого, среди финансовых мер – увеличение контрольных цифр приема абитуриентов по направлениям IT-специальностей в колледжах и поддержка преподавателей, задействованных в дополнительном образовании.
Также прорабатываются и организационные меры. Речь идет, в частности, о создании в вузах и колледжах специальных кафедр, мастерских и лабораторий – совместно с ведущими компаниями IT-сектора и с привлечением специалистов-практиков. Планируется проведение «маркетплейса» – единого дня карьеры по IT-специальностям для всех вузов и колледжей. На мероприятии студенты и выпускники смогут познакомиться с IT-компаниями, изучить их предложения, подать резюме, записаться на стажировку или на практику.
Дополнительно дано поручение министерству образования проработать вопрос увеличения контрольных цифр приема абитуриентов по направлениям IT-специальностей в вузах г. Новосибирска.
По итогам заседания штаба Губернатор Андрей Травников одобрил предложенные инициативы и поручил приступить к детальной проработке и реализации.