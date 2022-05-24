Доплаты получат преподаватели IT-дисциплин в Новосибирской области

Также прорабатываются и организационные меры. Речь идет, в частности, о создании в вузах и колледжах специальных кафедр, мастерских и лабораторий – совместно с ведущими компаниями IT-сектора и с привлечением специалистов-практиков. Планируется проведение «маркетплейса» – единого дня карьеры по IT-специальностям для всех вузов и колледжей. На мероприятии студенты и выпускники смогут познакомиться с IT-компаниями, изучить их предложения, подать резюме, записаться на стажировку или на практику.