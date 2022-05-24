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Posted 24 мая 2022, 07:52

Published 24 мая 2022, 07:52

Modified 16 августа 2022, 22:35

Updated 16 августа 2022, 22:35

Финансовую пирамиду выявили в Новосибирске

Финансовую пирамиду выявили в Новосибирске

24 мая 2022, 07:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Центробанк выявил 10 финансовых организаций-мошенников в Новосибирской области за 2022 год. Об этом сообщает Сибирское ГУ Банка России.

Часть организаций маскировалась под микрокредитные фирмы и ломбарды. Кредиторы незаконно списывали с людей задолженность и вводили в неё различными уловками в контрактах.

Также в регионе существовала финансовая пирамида. Она действовала от имени компании Финком под видом инвестирования проектов

«Сайт внесли в реестр Центробанка. Сейчас он заблокирован, а остальным занимаются правоохранители», - уточнил замначальника СибГУ Банка России Артур Музяев.

Всего с начала 2022 года в Сибири зафиксировали 30 финансовых нелегалов. Ранее сообщалось, что весной в регионе выявили 51 нарушителя в этой сфере.

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#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область
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