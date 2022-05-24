Финансовую пирамиду выявили в Новосибирске

Posted 24 мая 2022, 07:52
Published 24 мая 2022, 07:52
Modified 16 августа 2022, 22:35
Updated 16 августа 2022, 22:35
Часть организаций маскировалась под микрокредитные фирмы и ломбарды. Кредиторы незаконно списывали с людей задолженность и вводили в неё различными уловками в контрактах.
Также в регионе существовала финансовая пирамида. Она действовала от имени компании Финком под видом инвестирования проектов
«Сайт внесли в реестр Центробанка. Сейчас он заблокирован, а остальным занимаются правоохранители», - уточнил замначальника СибГУ Банка России Артур Музяев.
Всего с начала 2022 года в Сибири зафиксировали 30 финансовых нелегалов. Ранее сообщалось, что весной в регионе выявили 51 нарушителя в этой сфере.