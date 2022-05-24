«Назвали геем»: под Новосибирском толпа подростков забила 13-летнего школьника

Posted 24 мая 2022, 03:45
Published 24 мая 2022, 03:45
Modified 17 сентября 2022, 07:34
Updated 17 сентября 2022, 07:34
Шокирующий инцидент произошел под Новосибирском. 13-летний школьник был на прогулке со своими друзьями. Они направились в магазин, где к ним пристала компания подростков. Последние начали травить детей и называть их «геями». Мальчик попросил прекратить их оскорблять и выбежал на улицу. Там и закрутилась драка.
Подростки били и пинали одного школьника по лицу. В СМИ предполагают, что пострадавшему сломали руку. Другие ребята, с которыми был школьник, вызвали родителей пострадавшего, которые и разогнали толпу хулиганов.
В ГУ МВД назначили проверку по факту произошедшего. Отмечается, что раньше подростки-злоумышленники не состояли на учете в ПДН.