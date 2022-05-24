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Posted 24 мая 2022, 07:47

Published 24 мая 2022, 07:47

Modified 17 сентября 2022, 07:34

Updated 17 сентября 2022, 07:34

Погребение и кремация: важные документы

Погребение и кремация: важные документы

24 мая 2022, 07:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Уже не первое столетие люди понимают, что смерть настигает человека в любом месте.

Это означает, что "гостья с косой" часто заходит и в дом. И ее не останавливают ни толстые стены, ни несколько замков на двери. Заходит в дом и обязательно кого-то забирает с собой. И чтобы правильно потом организовать похороны, приходится заниматься оформлением разных бумаг. Они понадобятся как при погребении покойника на кладбище, так и при кремации.

Документы для погребения

В первую очередь необходимо съездить на кладбище и посмотреть, какие предлагаются сейчас участки для погребения. Его можно получить совершенно бесплатно. Не придется платить деньги как за одинарный, так и за двойной участок. А если речь идет о родовом захоронении, тогда нужно что-то доплачивать. Но в любом случае следует предоставить определенные документы:

- свидетельство о смерти или его копия;- паспорт того, кто занимается организацией похорон;- квитанция о выполненной оплате;- документ, говорящий о родственных связях.

Но относительно двух последних пунктов требуется дополнение, некоторое разъяснение. Оплата понадобится только в том случае, когда решено оформить семейное захоронение. Тогда удастся получить участок не под 2, а под 4 могилы. И это возможно осуществить лишь на новом кладбище. А документ, подтверждающий родственные связи, потребуется лишь при осуществлении подзахоронения в старую могилу.

Отличия при кремации

Вполне понятно, что если семья выбирает кремацию, надо оформлять другие документы. По крайней мере некоторые из них. Например, нет необходимости в документе, подтверждающем родство с умершим. Особенно в ситуации, когда выполняется процедура фальш-кремации. Тогда всеми вопросами занимается ритуальное агентство. Но обязательно потребуется один документ из отделения полиции. Речь идет о письменном разрешении на проведение кремации. Его обычно выдают только при естественной смерти человека, которая не вызывает никаких вопросов. Такой документ непременно потребует администрация кремации.

Если возникнут сомнения или сложности с оформлением документов, желательно обратиться в ООО "Городскую Ритуальную Службу". Это в первую очередь относится к тем, кто проживает в Санкт-Петербурге. Здесь у них удастся получить разные услуги, связанные с организацией и проведением захоронения. Никуда не надо ехать, достаточно будет зайти на сайт данной компании https://spbgorritual.ru/ и выбрать то, что потребуется. Это в обязательном порядке касается и траурных товаров, без которых не получится провести ни погребение на кладбище, ни кремацию. Услуги и атрибуты тут предоставляются по наиболее приемлемым расценкам

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