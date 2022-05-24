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Posted 23 мая 2022, 23:00

Published 23 мая 2022, 23:00

Modified 16 августа 2022, 22:35

Updated 16 августа 2022, 22:35

Последний звонок 25 мая 2022: поздравления ученикам и слова благодарности учителям

Последний звонок 25 мая 2022: поздравления ученикам и слова благодарности учителям

23 мая 2022, 23:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
25 мая 2022 года прозвенит последний школьный звонок для выпускников 9-х и 11-х классов. Это один из главных торжеств в жизни выпускников. Atas.info собрал трогательные поздравления со словами благодарности учителям, ученикам и их родителям.

Поздравления с Последним звонком-2022

***

Этот звонок не означает конец чего-то, этот звонок означает начало. Начало вашей взрослой и самостоятельной жизни. Пускай эта жизнь складывается удачно. Пускай впереди вас ждет успех и благополучие. Желаем легко и хорошо сдать экзамены, закончить учебу и выпорхнуть в новую жизнь с бесстрашно поднятой головой, широко распахнутыми глазами и чистым пламенным сердцем. С праздником!

***

Дорогие родители наши,

Мы сегодня хотим вам сказать,

Что родней вас, дороже и ближе

В целом мире нам не отыскать.

Вы всегда нам во всем помогали

И бессонных не спали ночей.

Нас учили, растили, лечили,

Окружали заботой своей.

В этот день вместе с нами вы также

Наши чувства готовы делить.

Провожаем мы школьные годы,

Нам о них никогда не забыть!

***

Поздравляю вас с Последним звонком, дорогие наши выпускники. Пусть взрослая жизнь начнётся с успешного поступления, пусть о школе в ваших сердцах останутся самые добрые воспоминания, пусть впереди вас ждут большие события и радостные дни, пусть с вами всегда будет удача и любовь. В добрый час, дети, в благополучный и счастливый путь, выпускники.

***

Ну, вот и все, мы взрослые ребята!

Смотрите-ка, родители, на нас!

А, помните, вели вы нас когда

Первый раз в счастливый первый класс!

Спасибо вам за все ваши старания,

За то, что мы всегда в любви росли!

Мы оправдаем ваши ожидания,

Чтобы гордиться нами вы смогли!

***

Любимые наши родители, сегодня мы, Ваши дети стали взрослее и преодолели важный жизненный этап — окончание школы. Хотим от души поблагодарить вас за любовь и поддержку, помощь, заботу и мудрые советы. Надеемся, что будем всегда для Вас поводом для гордости и достойно оправдаем Ваши ожидания.

***

Спасибо дорогим учителям

За время, что дарили нам.

За все успехи наши, достиженья,

За труд нелегкий Ваш и за терпенье!

Поклон Вам низкий до земли

За дни, что мы все вместе провели.

Останутся в душе и памяти всегда

Учителя и школьные года.

***

Вы нам дорогу в жизнь открыли,

Спасибо вам за школьные года,

Вы знаний клад нам подарили,

Мы помнить будем вас всегда.

***

Дорогие наши дети, мы поздравляем вас с окончанием этого учебного года, с Последним звонком. Пусть трудовые ваши школьные будни сменят яркие солнечные дни лета, пусть вам будет не до скуки и усталости, пусть каждый день вам дарит что-то интересное, увлекательное и замечательное. Желаем вам, а заодно и всем нам, набраться новых сил, терпения и вдохновения на следующий учебный год, чтобы превратить его в светлый лёгкий путь к успеху.

***

Добрые наши наставники,

Милые учителя!

Ценим мы труд ваш немаленький

И обучение с нуля.

Вам мы желаем терпения,

Мудрости, сил и идей,

И воспитать поколения

Лучших российских людей!

***

Пусть звук последнего звонка

Выпускникам откроет путь.

Дорога будет пусть легка,

Хорошие сюрпризы ждут.

Вам впечатлений и открытий

Хотим сегодня пожелать.

Пускай уроки взрослой жизни

Вам удается понимать!

***

Дорогие ребята! Впереди вас ждет так многое! Победы, исполнение желаний, к вам придет заслуженный успех, вы узнаете еще много нового и однажды сами отведете своих детей в первый класс… Сегодня, на школьном празднике Последнего звонка, я хочу пожелать вам удачи, хорошего настроения и вдохновения на всю вашу долгую, счастливую жизнь!

***

Вот и настал час прощания,

День окончания школы!

Пусть это станет событием

Праздничным, ярким, веселым!

Школьные годы запомнятся

Дружественной атмосферой!

В будущем счастливо сложатся

Личная жизнь и карьера!

***

Вот и закончились школьные приключения! Звенит последний звонок! Столько лет – позади, а впереди… впереди целая жизнь! Не загадывай сейчас все строго, просто настройся на то, чтобы искать свой путь и если, кажется что он найден… не останавливаться на достигнутом! Ведь мир и человеческие возможности поистине безграничны! Поздравляю с Последним звонком!

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