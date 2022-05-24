atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Прокуратура возбудила дело после гибели рыбы в реке Амба под Новосибирском

24 мая 10:07
Фото: atas.info
Прокуратура возбудила уголовное дело после публикации Atas.info о мертвой рыбе на берегу участка реки Амба в Колыванском районе Новосибирской области. Правоохранители выявили факт загрязнения водоема.

Напомним, мор рыб был замечен нашем читателем у озера Ширь, в которое впадает река Амба в мае 2022 года. Тогда местные предположили, что во всем виновата свиноферма, сливающая вредные отходы - и в чем-то оказались правы.

«Во время проверки проб воды выяснилось, что на поверхности реки оседали химикаты, пестициды и другие вещества. Предположительно, в водоем сбрасывал их перерабатывающий завод, которой расположен рядом», - пояснили журналисту сайта в прокуратуре Новосибирской области.

Также в ведомстве добавили, что пока идет проверка неизвестно, причастен ли в полной мере к случившемуся АО «Кудряшовский», также пока рано говорить о нанесенном ущербе. Мы продолжим следить за развитием ситуации.

Материалы по теме
В Новосибирской области задержали трех мужчин за ловлю рыбы сетямиНовосибирские предприятия завели собственного карпа и выловили 12 326 тонн рыбы Мертвой рыбой заполонило берег озера Ширь в Новосибирской областиБраконьер из Новосибирска выловил 20 килограмм рыбы при помощи сети
#Новости#Новосибирская область#Новосибирск#Экология
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52