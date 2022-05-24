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Пьяный пастух убил знакомого, когда пас коров под Новосибирском

24 мая 09:33
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Коченевском районе Новосибирской области пастух разделался со своим знакомым – он забил его деревянной жердью, передает СУ СК по НСО

По данным следствия, 18 мая 46-летний подозреваемый выпивал вместе со своим 59-летним знакомым на пастбище. В один момент мужчины поссорились и в порыве ярости первый схватился за деревянную жердь.

Подозреваемый забил ею до смерти потерпевшего, а после скинул труп в реку. В итоге местные жители в этот же день обнаружили тело и сообщили правоохранителям.

Злоумышленника быстро вычислили и задержали. В преступлении пастух сознался частично. Ему грозит до 15 лет колонии. Расследование дела продолжается.

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