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Posted 24 мая 2022, 08:08

Published 24 мая 2022, 08:08

Modified 17 сентября 2022, 07:34

Updated 17 сентября 2022, 07:34

В чем преимущества футона по сравнению с матрасом?

В чем преимущества футона по сравнению с матрасом?

24 мая 2022, 08:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Футон – это тоже матрас, но несколько необычный. Он не предназначен для кроватей, его кладут просто на пол.

При желании после ночного сна можно убирать на день в шкаф, а вечером снова доставать. Складная модель удобна для небольших жилищ, к примеру, квартир-студий. Но этим специфические особенности футона не исчерпываются.

Что такое футон и чем он отличается от матраса

Футон – это традиционный японский матрас (наряду с татами) из наполнителя, обтянутого хлопчатобумажной тканью. Раньше в качестве набивки использовался хлопок, лен или даже шерсть. Сейчас и в Японии, и за ее пределами применяют более технологичные материалы: латекс, ППУ или крошку ППУ.

Материал чехла может быть любым. Среди наиболее востребованных:

  • Хлопок. Недорогой и комфортный материал.
  • Экокожа. Ее чаще всего выбирают за практичность. Поверхность не боится влаги, легко чистится и моется.
  • Жаккарда. Имеет презентабельный внешний вид, часто используется в качестве диванной обивки в среднем ценовом сегменте и выше.
  • Велюра. Прочный износостойкий материал благородно выглядит, комфортен при эксплуатации. Может иметь принт или тиснение.
  • Рогожка. Мебельная ткань, обладающая высокой устойчивостью к стиранию. Используется при изготовлении изделий среднего ценового сегмента.
  • Микровельвет. Интересное и практичное решение.
  • Томбой. Ткань из смеси хлопка и полиэфирных волокон. Практичен, хорошо выдерживает нагрузки. Часто используется для шитья рабочей одежды.

Матрасы типа футон также различаются конфигурацией (есть решения трансформеры, которые можно использовать и как матрас, и как кресло) и типом утяжки (к примеру, пиковая позволяет создать объемный эффект перины). Существуют модели с анатомическим наполнителем, которые подойдут людям, активно заботящимся о здоровье.

Футон отличный выбор для малогабаритных квартир или мастерских, где необходимо удобное спальное место, но присутствие кровати или дивана неуместно. Подобрать модель под свои потребности помогут отзывы других покупателей, которые можно найти в карточке товара, и консультативная помощь сотрудника колл-центра магазина.

Как и где купить матрас футон

В магазине «Анатомия сна» можно приобрести футон для сна в Москве российского или японского производителя с доставкой до квартиры, дома, офиса или пункта выдачи в городе получения. В каталоге представлены хорошие спальные места с различными характеристиками, на любой бюджет. В периоды проведения акций купить матрас футон можно со скидкой до 12% от обычной цены. На сайте интернет-магазина вы сможете найти более подробную информацию: www.anatomiyasna.ru/futony/

ООО "Анатомия Сна", ОГРН 1163328051787, Юридический адрес: 600911 Владимирская область, г. Ковров, улица Грибоедова, дом 7/1, кв. 129

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