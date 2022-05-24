Военком Новосибирской области ведет набор военных для спецоперации

Posted 24 мая 2022, 02:21
Published 24 мая 2022, 02:21
Modified 17 сентября 2022, 07:34
Updated 17 сентября 2022, 07:34
Как сообщает военком, набор солдат идет в Черепановском и Маслянинском районов. Уточняется, что набор распространяется только на тех, кто уже отслужил в вооруженных силах.
Краткосрочный контракт подписывается на добровольческой основе. Желающих отправят на участие в спецоперации на территории ДНР и ЛНР. Также указано, что оплата будет «достойной». Узнать о разрешенном возрасте призыва и других вопросах можно только лично.