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Posted 24 мая 2022, 02:21

Published 24 мая 2022, 02:21

Modified 17 сентября 2022, 07:34

Updated 17 сентября 2022, 07:34

Военком Новосибирской области ведет набор военных для спецоперации

Военком Новосибирской области ведет набор военных для спецоперации

24 мая 2022, 02:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Новосибирской области идет призыв граждан, пребывающих в запасе российской армии, - военный комиссариат

Как сообщает военком, набор солдат идет в Черепановском и Маслянинском районов. Уточняется, что набор распространяется только на тех, кто уже отслужил в вооруженных силах.

Краткосрочный контракт подписывается на добровольческой основе. Желающих отправят на участие в спецоперации на территории ДНР и ЛНР. Также указано, что оплата будет «достойной». Узнать о разрешенном возрасте призыва и других вопросах можно только лично.

#Политика
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