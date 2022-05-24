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Posted 24 мая 2022, 01:59

Published 24 мая 2022, 01:59

Modified 17 сентября 2022, 07:34

Updated 17 сентября 2022, 07:34

Выпускник физматшколы НГУ погиб на Украине от осколочного ранения

Выпускник физматшколы НГУ погиб на Украине от осколочного ранения

24 мая 2022, 01:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
24-летний Михаил Ножкин погиб на Украине во время исполнения служебного долга

Как рассказали друзья Михаила, в Новосибирск молодой человек переехал для того, чтобы продолжить обучение. Он окончил Физико-математическую школу НГУ, а затем его пригласили поступить в военный институт в Москве. После того, как Михаил получил звание лейтенанта, он подписал контракт и отправился служить. Его первой командировкой была Сирия, а второй – Украина.

Молодой человек погиб 15 апреля. Его похоронили 2 мая в селе Екатеринославка Амурской области, где проживает его мать. У Михаила Ножкина есть два ордена Мужества. Известно, что он погиб от осколочного ранения, пишет НГС.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Украина
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