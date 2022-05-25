Последний день учебы у начальной школы был сегодня, 25 мая. Сегодня же закончили уроки школьники в 9-х и 11-х классах. До 30 мая продолжат заниматься школьники с 5 по 7 класс. Дольше всех продлится учебный процесс у подростков в 8-х и 10-х классах – до 6 июня.