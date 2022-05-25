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Даты начала школьных каникул-2022 назвали в Новосибирской области

25 мая 06:23
Фото: Медиахолдинг 1MI
В региональном Минобре сообщили, что часть школьников продолжит учиться в июне. Но окончательные даты завершения учебного процесса каждая школа определяет самостоятельно

Приблизительные даты начала каникул у школьников в Новосибирской области сообщили в региональном министерстве образования. Сроки завершения учебного процесса зависят от продолжительности учебной недели и образовательной ступени.

Последний день учебы у начальной школы был сегодня, 25 мая. Сегодня же закончили уроки школьники в 9-х и 11-х классах. До 30 мая продолжат заниматься школьники с 5 по 7 класс. Дольше всех продлится учебный процесс у подростков в 8-х и 10-х классах – до 6 июня.

В Минобре подчеркнули, что это рекомендательные сроки, каждое образовательное учреждение принимает решение о начале летних каникул самостоятельно, исходя из степени освоения учебного плана.

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