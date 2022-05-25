Генетические анализы во время беременности в Новосибирске - сдать НИПТ

В норме человек имеет 46 хромосом, включающих в себя 22 пары аутосом и пару половых. Если ребенок рождается с иным количеством хромосом, то принято говорить о том, что у него анеуплодия. При данном нарушении количество хромосом может быть как превышающим норму, так и меньшим (трисомия или моносомия). К примеру, если у человека 47 хромосом, то ему диагностируют синдром Дауна, синдром Эдвардса - генетическое нарушение, связанное с дублированием 18 хромосомы, трисомия по 13 хромосоме – синдром Патау.