Крысы атакуют новосибирцев: число жалоб выросло в мае из-за мусорного коллапса

Несколько обращения по поводу нападения крыс фиксировали от жителей улиц Линейная, 31/3, Бурденко, 10, Каунасская, 4. С февраля по апрель специалисты приняли 21 жалобу – это в 4 раза больше аналогичного периода прошлого года. Кроме того, 5 заявлений были связаны с укусами грызунов.