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Новые японские иномарки подешевели к концу мая в Новосибирске

25 мая 03:13
Фото: drom.ru
Автоэксперты зафиксировали снижение цен на свежие японские автомобили в Новосибирске в мае 2022 года. Выгоднее сейчас праворульные машины.

В России активизировались перекупщики автомобилей. По их расценкам на покупке нового «японца» можно сэкономить до 250 тысяч рублей. Эксперты связывают это с падением доллара.

На онлайн площадках продаж автомобилей можно найти Toyota Corolla Fielder 2017 года выпуска за 640 000 рублей. Владельцу будет необходимо лишь покрыть доставку и пошлину.

Второй по популярности у новосибирцев Honda Fit 2018 г.в. стоит 832 000 рублей, вместо 916 тысяч. Минивен Honda Stepwagon подешевел до 1 000 330 рублей.

Стоимость миниатюрного и компактного Daihatsu Move на 0,7 литра составила в мае 675 000 – разница с февралем почти 13%. Автоэксперты советуют поторопить с покупкой этих японских автомобилей пока не изменился курс валют.

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#Новости#Новосибирск#Транспорт
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